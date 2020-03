ഹോ​ങ്കോം​ഗ്: ക്വാ​റ​ന്‍റൈ​ന്‍ ലംഘിച്ച് ജോ​ഗിം​ഗി​ന് പോയ യുവതിയെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​ന്‍ ഉത്തരവിട്ട് ചൈന. ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ന്‍ യു​വ​തി​ക്കെ​തി​രെ​യാണ് നടപടി. ഈ ​മാ​സം പ​തി​നാ​ലി​നാ​ണ് വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് യു​വ​തി ചൈ​ന​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത്. തി​രി​കെ അ​പ്പാ​ര്‍​ട്മെ​ന്‍റി​ലെ​ത്തി​യ യു​വ​തി ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​കരോട് തട്ടിക്കേറുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഓ​ട​ണം. വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യ​ണം. രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ചാ​ല്‍ എ​ന്നെ ആ​രാ​ണു നോ​ക്കു​ക? നി​ങ്ങ​ള്‍ വ​രു​മോ? എന്നൊക്കെയാണ് യുവതിയുടെ ചോദ്യം. ഇതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ജ​ര്‍​മ​ന്‍ ഫാ​ര്‍​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ല്‍ കമ്പ​നി​യാ​യ ബ​യ​റി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഇ​വ​ര്‍ ബെ​യ്ജിം​ഗി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​രെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​താ​യി ബ​യ​ര്‍ കമ്പ​നി അ​റി​യി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ വ​രെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു​വ​തി​യു​ടെ വ​ര്‍​ക്ക് വീ​സ ചൈ​നീ​സ് ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്‍ പി​ന്‍​വ​ലി​ച്ചു. ചൈ​ന വി​ട​ണ​മെ​ന്നാണ് നിർദേശം.

This is how seriously China takes its coronavirus quarantine measures:

A Chinese Australian woman was fired from her job in Beijing and ordered to leave China after sparking outrage for breaking quarantine rules to go for a jog

Video of her quarrelling with a community worker: pic.twitter.com/aUmgaIjGVa

— Nectar Gan (@Nectar_Gan) March 20, 2020