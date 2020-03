പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ശംഖ് നാദം മുഴക്കിയും പള്ളികളില്‍ മണി മുഴക്കിയും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് നന്ദിയറിയിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ജനസമൂഹം

ഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ നേരിടാന്‍ ഉള്ള പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും രോഗികളുടെ പരിചരണത്തിലും ഏര്‍പ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആദരസൂചകമായി കൈകള്‍ കൊട്ടിയും പത്രങ്ങള്‍ കൂട്ടിമുട്ടിയും മണികള്‍ കിലുക്കിയും രാജ്യം. ജനത കര്‍ഫ്യൂനടക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങി കയ്യടിക്കുകയോ പാത്രങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ കൊട്ടുകയോ ചെയ്യാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യ മുഴുവനായുള്ള ഈ അഭിനന്ദനം.പള്ളികളില്‍ മണി മുഴക്കിയും ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ മണിമുഴക്കിയും ശംഖ്‌നാദം മുഴക്കിയുമാണ് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും പങ്കുവച്ചത്.

#WATCH: People come out on their balconies to clap, clang utensils and ring bells to express their gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic, in Mumbai, Maharashtra. pic.twitter.com/dIzBYF5ELq

— ANI (@ANI) March 22, 2020