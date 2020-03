ഐപിഎല്ലാണോ ബിഗ് ബാഷ് ആണോ വിജയിക്കുവാന്‍ കടുപ്പമേറിയതെന്ന ഒരു ആരാധകന്റെ ചോദ്യത്തിന്മുന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ താരം ഡീന്‍ ജോണ്‍സ് പറഞ്ഞത് ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിനോട് കിട പിടിക്കുവാന്‍ ഐപിഎല്ലിനോ ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു ട്വന്റി20 ലീഗിനോ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്.

ട്വിറ്ററിലെ ചോദ്യോത്തര വേളയിലാണ് ഒരു ആരാധകന്‍ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്.

Big bash is not in the same hemisphere as IPL, PSL, GT20 CPL BPL https://t.co/BRsMDjYb6l

