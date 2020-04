ഇന്‍ഡോര്‍• മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറില്‍ കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തങ്ങള്‍ക്കെത്തിയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകരെയും നാഗരിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പ്രകോപിതരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ആക്രമിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് വനിതാ ഡോക്ടർമാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇന്‍ഡോറിലെ​ ടാറ്റ്​പാട്ടി ബഖാല്‍ പ്രദേശത്ത്​ വെച്ചാണ് സംഭവം​. പോലീസെത്തിയാണ് ഇവരെ ആക്രമണത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

നഗരത്തിലെ റാണിപുര പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കോവിഡ് സ്‌ക്രീനിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്കിടെ തുപ്പുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണു ഞെട്ടിക്കുന്ന ആക്രമണം.

ഇളം നീല പി‌പി‌ഇ (പേഴ്‌സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഉപകരണങ്ങൾ) സ്യൂട്ടുകൾ ധരിച്ച രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കല്ലെറിയുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടാന്‍ ഓടുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. വീഡിയോ പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍, ചെറിയ സംഘം നാട്ടുകാർ 100 ഓളം കോപാകുലരായ ആളുകളുടെ ഒരു ജനക്കൂട്ടമായി മാറുന്നു. അധിക്ഷേപം നടത്തുകയും വിറകും കല്ലും എറിയുകയും ഇടുങ്ങിയ പാതയിലൂടെ അവരെ ഓടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും കാണാം.

നഗരത്തിലെ രണ്ട് COVID-19 ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകളിലൊന്നായ ഇൻഡോറിലെ ടാറ്റ് പാട്ടി ബഖാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 54 കുടുംബങ്ങളെ ഇവിടെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്​. എന്നാല്‍ ജനങ്ങള്‍ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല. ഇതുവരെ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസുകളിൽ 76 ശതമാനവും ഇൻഡോറില്‍ നിന്നാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 93 സജീവ കേസുകളുണ്ട്. 7 പേര്‍ മരണപ്പെടുകയും ചെതിട്ടുണ്ട്. 65 കാരിയായ സ്ത്രീയാണ് ഏഴാമതായി മരിച്ചതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇതുവരെ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

