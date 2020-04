വൻ തീപിടിത്തം, സംഭവം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ

മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ വൻ തീപിടിത്തം. ഭി​വ​ണ്ടി​യിലെ ഒരു ഗോഡൗണിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ​ഒന്നി​ലേ​റെ അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന​സേ​നാ യൂ​ണി​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Maharashtra: A fire has broken out at a godown in Bhiwandi. Fire tenders at the spot. No casualties reported. Fire fighting operation underway. pic.twitter.com/kdQi3SPiGr

