കണ്ണാ നീ ആടിയ ലീലകൾ ഒന്നൂടേ ആടൂല്ലേ…..; കൃഷ്ണനോടൊപ്പം രാധികയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി പ്രിയതാരം അനുശ്രീ

കണി കാണും നേരം കമലനേത്രന്റെ നിറമേഴും മഞ്ഞത്തുകിൽ ചാർത്തി കനകക്കിങ്ങിണി വളകൾ മോതിരം അണിഞ്ഞു കാണണം ഭഗവാനെ ..🙏 എല്ലാവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു …വിഷു ആശംസകൾ ..