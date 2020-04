കോവിഡ് 19 : യുഎഇയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം 6000പിന്നിട്ടു : രണ്ടു മരണം

ദുബായ് : യുഎഇയിൽ രണ്ടു പേർ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചു. അറബ് പൗരന്മാരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഇരുവർക്കും വിട്ടുമാറാത്ത മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും, ഇതോടെ രാജ്യത്തെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 37ആയെന്നും ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

After conducting more than 24,000 tests, as part of the plans to expand the scope of the tests, the Ministry of Health registers 477 new cases of the #Coronavirus, and announces 93 recoveries and two death cases. pic.twitter.com/tydl25ToSC

— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) April 17, 2020