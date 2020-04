ഹൈദരാബാദ്: അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനെത്തിയ ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി പൊലീസിന്റെ മര്‍ദ്ദനം. മിര്‍ചൗക്കി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലാണ് വീട്ടിലേക്ക് പാചക വാതക സിലിണ്ടര്‍ വാങ്ങാനും കുട്ടികള്‍ക്ക് പാല്‍ വാങ്ങാനും എത്തിയ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ ലോക്ക് ഡൗണിന്റെ പേരു പറഞ്ഞ് വാഹനം പിടികൂടി പൊലീസ് മര്‍ദിച്ചത്.

പൊലീസിന്റെ മര്‍ദ്ദനത്തില്‍ മനംനൊന്ത് ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവര്‍ തന്റെ വാഹനത്തിന്റെ ചില്ലുകള്‍ തകര്‍ത്തു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷണമില്ല. ആരും ഞങ്ങള്‍ക്ക് പണം നല്‍കുന്നില്ല. ഞാന്‍ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ വാങ്ങാന്‍ പോകുകയാണെന്ന് ഞാന്‍ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ. പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ മര്‍ദ്ദിച്ചു. എന്ത് തെറ്റാണ് ഞാന്‍ ചെയ്തതെന്ന് ഡ്രൈവര്‍ പറയുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

A migrant auto driver who was out searching gas refill and milk for kids, allegedly thrashed by police at Mir Chowk. Angry man damages his vehicle and confronted cops, asking ’We are hungry, we have no money and you are beating us, for what ?’ #Hyderabad @CPHydCity #Lockdown pic.twitter.com/6DNeGjeXuP

— Aashish (@Ashi_IndiaToday) April 22, 2020