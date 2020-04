റമദാന്‍ : യു.എ.ഇയില്‍ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ പ്രവൃത്തി സമയത്തില്‍ മാറ്റം

അബുദാബി • യുഎഇയിലെ എല്ലാ സ്വകാര്യമേഖല തൊഴിലാളികൾക്കും റമദാൻ മാസത്തിൽ പതിവ് പ്രവൃത്തി സമയം രണ്ട് മണിക്കൂർ കുറച്ചതായി മാനവ വിഭവ ശേഷി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Ministerial announcement: Reducing the working day by two hours for all employees working in the private sector during the holy month of Ramadan (1441 Hijri), as per the federal law no. 8 for 1980, on regulating labour relations. #MOHRE #UAE pic.twitter.com/ZxJ39o9MS5

— MOHRE_UAE وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) April 24, 2020