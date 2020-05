ദോഹ : ശക്തമായ കാറ്റിൽ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന വിമാനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു. ഖത്തറിലെ ഹമദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായശക്തമായ കാറ്റില്‍ ഖത്തര്‍ എയര്‍വേയ്‍സിന്റെ രണ്ട് വിമാനങ്ങളാണ് കുട്ടിയിടിച്ചത്. ബോയിങ് 787-8 ഡ്രീം ലൈനര്‍ വിമാനം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും നിരങ്ങിനീങ്ങി എയര്‍ബസ് എ350-900 വിമാനത്തില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

It happened yesterday, April 30 in Doha: a parked 787 Dreamliner Qatar Airways was pushed into a parked A350 by strong winds during a storm. Video received from a friend. @jonostrower @AirlineFlyer @winglets747 @brandonsblog @WandrMe @SpaethFlies @flightradar24 @MaxK_J @A350Blog pic.twitter.com/7zojpTQo0X

— Aeronews (@AeronewsGlobal) May 1, 2020