കോളാര്‍ : ഒരുമാസത്തിന് ശേഷം നടന്ന ബീവറേജ് ഷോപ്പ് തുറക്കല്‍ വന്‍ ആഘോഷമാക്കി കര്‍ണാടക. പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മറ്റുമാണ് ഇവർ ആഘോഷിച്ചത്. ലോക്ക്ഡൌണ്‍ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലാണ് വൈന്‍ ഷോപ്പുകള്‍ തുറക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയത്. ആഘോഷത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണ്. ഓറഞ്ച്, ഗ്രീന്‍, റെഡ് സോണിലെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് മേഖലകളില്‍ ഒഴികെയുള്ള ബീവറേജുകള്‍ക്കാണ് പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

#WATCH – People celebrate the opening of liquor shops by bursting crackers in Kolar district of Karnataka. #IndiaFightsCOVID19 | #StayHome

