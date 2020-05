കോവിഡിനിടയില്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളടക്കം അണുനശീകരണം നടത്തി മുസ്ലിം യുവതി : വൈറല്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി • കോവിഡ് -19 പകർച്ചവ്യാധികൾക്കിടയിൽ ഇമ്രാന സൈഫി എന്ന യുവതി സാമുദായിക ഐക്യം പുനര്‍നിർവചിക്കുകയാണ്. നോർത്ത് ഡല്‍ഹിയിലെ നെഹ്‌റു വിഹാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ, ഗുരുദ്വാരകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ആരാധനാലയങ്ങൾ ശുചീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ വൈറലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് 32 കാരിയായ ഈ ബുർഖ ധരിച്ച യുവതി.

മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മയായ സൈഫി വിശുദ്ധ റമദാന്‍ മാസത്തിലെ നൊയമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചുവരികയാണ്. എന്നാല്‍ അതൊന്നും സമൂഹ സേവനത്തില്‍ നിന്നും അവളെ തടയുന്നില്ല. ആരാധനാലയങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും അവള്‍ സാനിറ്റൈസർ ടാങ്ക് കൈയിലെടുക്കുന്നു. എൻ‌.ഡി.‌ടി‌.വിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പ്രാദേശിക റെസിഡൻഷ്യൽ വെൽ‌ഫെയർ അസോസിയേഷൻ സാനിറ്റൈസർ ടാങ്ക് അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ അവളുടെ ശ്രമങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗം.

വിവാദമായ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനിടയിൽ (സി‌.എ‌.എ) പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട അക്രമത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്കും സഹായവുമായി സൈഫി നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ‘കൊറോണ വാരിയേഴ്സ് ‘ എന്ന പേരില്‍ ഒരു ടീം സെയ്ഫി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മറ്റ് മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. നാലുപേരും കോവിഡ് 19 നെതിരെ തങ്ങളാലാവുന്ന എല്ലാ ചെറിയ മാര്‍ഗങ്ങളിലും കൂട്ടായി പോരാടുന്നു.

“ഇന്ത്യയുടെ മതേതര സംസ്കാരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക”, കൂട്ടായ ഐക്യത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും സന്ദേശം അയയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും സെയ്ഫി പറയുന്നു.

ഒരു ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താവ് സൈഫിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ പങ്കിട്ട് എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ, “ബുർഖയിലെ #കൊറോണ വാരിയർ ഡല്‍ഹി ക്ഷേത്രങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, പുരോഹിതന്മാർ അവളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.”

