ലോക്ഡൗണില്‍ മദ്യം വാങ്ങി കാറിനടുത്തേക്ക് പോകുന്ന നടി രാകുല്‍ പ്രീതിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. ”എന്താണ് രാകുല്‍ പ്രീത് ലോക്ഡൗണിനിടെ വാങ്ങുന്നത്? മദ്യം വാങ്ങുകയായിരുന്നു?” എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്. വിവാദ സിനിമാ നിരൂപകൻ കമാല്‍ ആര്‍ ഖാനാണ് തന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ വീഡിയോ പുറത്ത് വിട്ടത്.

ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ വീഡിയോയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം. താൻ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും മരുന്നാണ് വാങ്ങി വന്നതെന്നാണ് രാകുൽ പറയുന്നത്.

What was @Rakulpreet buying during the #lockdown? She was buying alchohol? pic.twitter.com/XmBVYVL8Gn

— KRKBOXOFFICE (@KRKBoxOffice) May 7, 2020