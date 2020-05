യുഎഇ: യുഎഇയില്‍ വിസ, എമിറേറ്റ്‌സ് ഐഡി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിഴകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് ഖലീഫ ബിന്‍ സായിദ് അല്‍ നഹ്യാന്‍ ഉത്തരവിട്ടു. പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് ഈ ഉത്തരവ്.വിസാ കാലാവധി തീര്‍ന്ന് അനധികൃതമായി യുഎയില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പിഴ നല്‍കാതെ രാജ്യം വിടാന്‍ മെയ് 18 മുതല്‍ മൂന്ന് മാസം സമയം അനുവദിക്കുമെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

Brigadier General Al Kaabi: As per the directives of UAE President,His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,holders of both residency and visit visas that expired in early March are exempted from fines.They have a three-month grace period to depart UAE starting May 18th.

— UAEGov (@uaegov) May 13, 2020