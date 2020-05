ന്യൂ ഡൽഹി : പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ച 20ലക്ഷം കൂടി രൂപയുടെ ‘ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് അഭിയാന്‍’ പാക്കേജിന്റെ നാലാംഘട്ട വിശദീകരണവുമായി ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. സ്വയം പര്യാപ്ത ഇന്ത്യക്കായി കൽക്കരി, ധാതു, വ്യോമയാനം, പ്രതിരോധ ഉൽപ്പാദനം, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി വിതരണം തുടങ്ങിയ എട്ടു മേഖലകളിലാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനം. ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വഴിയും പരിസ്ഥിതി ഉത്തേജനം വഴിയും വളർച്ച വർധിപ്പിക്കുന്നതും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമാണ് നാലാംഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ‘ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത്’ എന്നാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു ഒറ്റപ്പെടുകയെന്നല്ല, ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിന് ഇന്ത്യയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നാണെന്നും രാജ്യത്തെ നിക്ഷേപ സൗഹൃദമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

We are going to focus on 8 sectors today – Coal, Minerals

Defence Production, Airspace management, MROs

Power distribution companies, Space sectors, Atomic energy: Finance Minister Nirmala Sitharaman #EconomicPackage pic.twitter.com/9ywGqfc8gQ

— ANI (@ANI) May 16, 2020