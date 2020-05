പുള്ളിപ്പുലിയുടെ പിടിയില്‍ നിന്നും യുവാക്കൾ രക്ഷപെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്; രക്ഷകരായി എത്തിയത് ഒരു കൂട്ടം തെരുവുനായ്ക്കൾ

ഹൈദരബാദ് : നാട്ടിലിറങ്ങിയ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും രണ്ട് പേര്‍ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപെടുന്നതിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റോഡിലെത്തിയ പുള്ളിപ്പുലിയെ കണ്ട് രണ്ടു പേര്‍ ഭയന്നോടുന്നതാണ് വീഡിയോയില്‍ ആദ്യം. അതിലൊരാള്‍ ആദ്യം അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ലോറിയില്‍ ഓടിക്കയറി.

CCTV footage of Hyderabad Leopard after running away from Main Road on 14th May at 8:41am just before it jumped into Agricultural Farm. @RandeepHooda @ParveenKaswan @saroshlodhi @ANI @umasudhir @Nilesh_TNIE pic.twitter.com/qIIsKzg9OC

