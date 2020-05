ഇന്ത്യയിൽ ആഭ്യന്തര വിമാനസർവ്വീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സമ്പന്ധിച്ച്, പുതിയ തീരുമാനമിങ്ങനെ

ന്യൂ ഡൽഹി : കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ച ആഭ്യന്തര വിമാനസർവ്വീസുകൾ ഈ മാസം 25 മുതൽ ആരംഭിക്കും. കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

Domestic civil aviation operations will recommence in a calibrated manner from 25 May. All airports & air carriers are being informed to be ready for operations from 25 May. SOPs for passenger movement also being separately issued by Ministry: Civil Aviation Minister pic.twitter.com/7RzHxJLfCF

