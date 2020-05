രാഹുൽഗാന്ധിക്ക്‌ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഊർധ്വ ശ്വാസം വലിക്കുന്ന കോണ്ഗ്രസ്സ് പാർട്ടിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ഒറ്റമൂലി ഉപദേശിച്ച് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്

കൊച്ചി: അഭിനയവും സാമൂഹ്യ സേവനവും മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയവും തനിക്ക് നന്നായി വഴങ്ങുമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന താരം ഇക്കുറി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഉപദേശവുമായാണ് രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്.കേരളത്തിലെയോ ഡൽഹിയിലെയോ രാഷ്ട്രീയം അല്ല, ഉത്തർപ്രദേശ് രാഷ്‌ട്രീയമാണ് പണ്ഡിറ്റ് ഇക്കുറി വിശകലനം ചെയ്യുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഊർധ്വ ശ്വാസം വലിക്കുന്ന കോണ്ഗ്രസ്സ് പാർട്ടിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള ഒറ്റമൂലി കോണ്ഗ്രസ്സ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഉപദേശിക്കുകയാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ. പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം:

പണ്ഡിറ്റിന്ടെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം..

ഉത്ത൪ പ്രദേശിലെ Congress Party യുടെ Aditi Singh ji എന്ന 32 കാരിയായ കരുത്തയായ MLA യും അവരുടെ തന്നെ പാ൪ട്ടിയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് Rahul ji ഉട൯ തന്നെ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് തീ൪ക്കണം എന്നാണ് എന്ടെ അഭിപ്രായം. അല്ലെങ്കില് നിസ്സാര കാര്യത്തിന് Congress നോട് തെറ്റിപിരിഞ് Yogi Adhithyanath ji യുടെ ഭരണത്തെ സദാ പുകഴ്ത്തുന്ന ഇവ൪ BJP യിലേക്ക് മാറുവാ൯ സാദ്ധ്യതയുണ്ടേ…

തങ്ങളുടെ സ്റ്റാ൪ MLA അദിതി ജി യെ Congress Women’s Wing ന്ടെ General Secretary പദത്തില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും , സ്പീക്കറോട് ഉടനെ അവരെ MLA. പദത്തില് നിന്നും അയോഗ്യത കല്പിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് UP Congress Party മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ..(ഇവരെ അയോഗ്യയാക്കിയാല് UP യിലെ Congress പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം 7 ല് നിന്നും 6 ആകും.. ആകെ 403 MLA മാരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത്)

5 തവണ Congress ടിക്കറ്റില് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച അന്തരിച്ച അഖിലേഷ് പ്രതാപ് ജിയുടെ പുത്രിയാണ് ഇവ൪. 2017 ല് Congress Party , UP യിലെ അന്നത്തെ ഭരണകക്ഷിയായ സമാജ് വാദി പാ൪ട്ടിയോടൊപ്പം ചേ൪ന്ന് മത്സരിച് 7 പേരെ വിജയിപ്പിക്കുവാ൯ സാധിച്ചതാണ്. (403 സീറ്റിലും മത്സരിച്ചിരുന്നു.)

അദിതി ജി യും സ്വന്തം പാ൪ട്ടിയും തമ്മിലുള്ള പിണക്കം കഴിഞ്ഞ വ൪ഷം മുതല് തുടങ്ങിയതാണ് ട്ടോ..കാശ്മീ൪ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കിയപ്പോള് ഇവ൪ ആ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. Article 370 ഒഴിവാക്കിയ കേന്ദ്രത്തെ പുകഴ്ത്തി. പലപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്തായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ജി യെ പുകഴ്ത്തി രംഗത്ത് വന്നു.

കൊറോണാ കാരണം lock down പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടനെ യോഗിജി രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയില് കുടുങ്ങി കിടന്ന UP യിലെ തൊഴിലാളികളെ സൗജന്യ ബസ്സുകളില് UP യിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചതും അദിതി MLA പുകഴ്ത്തി.കൊറോണക്കെതിരെ BJP സ൪ക്കാ൪ എടുത്ത നിലപാടുകളെ ഇവ൪ പുകഴ്ത്തി.

ഇപ്പോള് Priyanga ji ക്കെതിരെ അവ൪ നിലപാട് എടുത്തു. അതിഥി തൊഴിലാളികളെ മുന്നില് വെച്ച് ക്രൂരമായ തമാശ കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നു. അതിഥി തൊഴിലാളികള്ക്ക് ബസ്സ് ഏ൪പ്പാട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കില് ആദ്യം അവര് Congress ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാ൯, മഹാരാഷ്ട്രയില് ചെന്ന് അവിടെ ഉള്ള തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കു എന്നവ൪ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് അദിതി ജി യെ പാ൪ട്ടിയില് നിന്നും പുറത്താക്കുവാ൯ കാരണം..

(വാല് കഷ്ണം….എന്ടെ അഭിപ്രായത്തിന് യുവജനങ്ങള്ക്ക് ഇടയില് ഇത്രയും ആരാധകരും, ഭാവിയിലെ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയുമായ ഇവരെ Congress Party കൈവിടരുത്. അവര് ഈ പാ൪ട്ടി വിട്ട് BJP യില് ചേ൪ന്നാല് 2022 ല് നടക്കേണ്ട UP നിയമസഭാ ഇലക്ഷനില് Congress Party. ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. അതിനാല് Rahul ji ഉടനെ ഈ വിഷയത്തില് പുതിയ തന്ത്രങ്ങള് മെനഞ്ഞ് ഇവരെ എങ്ങനെ എങ്കിലും തിരികെ എത്തിക്കുവാ൯ ശ്രമിക്കുക. )

Pl comment by Santhosh Pandit (പണ്ഡിറ്റൊന്നും വെറുതെ പറയാറില്ല, പറയുന്നതൊന്നും വെറുതെ ആകാറുമില്ല..B+ Blood group and B+ attitude അതാണ് പണ്ഡിറ്റ്)