ജൂണിലെ ഇന്ധനവില പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ

അബുദാബി : ജൂൺ മാസത്തെ ഇന്ധന വില പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎഇ. മെയ് മാസത്തെ വില തന്നെ ജൂണിൽ തുടരുമെന്നും, മാറ്റമില്ലെന്നും യുഎഇ ഇന്ധന വില നിർണയ കമ്മിറ്റി വ്യാഴാഴ്ച അറിയിച്ചു. ജൂണിലെ ഇന്ധന വില ട്വിറ്ററിലൂടെ അഡ്‌നോക് പുറത്തുവിട്ടു.

June fuel prices have been released by the UAE Fuel Price Committee.#ADNOCDistribution pic.twitter.com/kiOVMXqGQn

