ന്യൂഡൽഹി : കേരളത്തിലേത് നടുക്കുന്ന സംഭവമായിരുന്നുവെന്നും മൃഗങ്ങളോട് അല്‍പം കൂടി സ്‌നേഹത്തോടെ പെരുമാറാമെന്നും ഈ ഭീരുത്വം നിര്‍ത്താന്‍ സമയമായെന്നും ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകന്‍ വിരാട് കോലി. പാലക്കാട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനില്‍ പൈനാപ്പിളില്‍ നിറച്ച സ്‌ഫോടകവസ്തു കടിച്ച് ആന ചരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് കോലി രംഗത്തെത്തിയത്.

Appalled to hear about what happened in Kerala. Let’s treat our animals with love and bring an end to these cowardly acts. pic.twitter.com/3oIVZASpag

— Virat Kohli (@imVkohli) June 3, 2020