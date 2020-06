ഓടുന്ന ബൈക്കിന് പിന്നില്‍ നായയെ കെട്ടിയിട്ട് യുവാക്കളുടെ ക്രൂരത

ഔറംഗാബാദ് : ഓടുന്ന ബൈക്കിന്റെ പിന്നില്‍ നായയെ കെട്ടിയിട്ട് വലിച്ചിഴച്ച് യുവാക്കളുടെ ക്രൂരത. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. രണ്ട് യുവാക്കള്‍ക്കെതിരെ സംഭവത്തിൽ കേസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഓടുന്ന ബൈക്കിന്‍റെ പിന്നില്‍ കെട്ടി നായയെ വലിച്ച് കൊണ്ടു പോകുന്ന വീഡിയോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായി മാറിയിരുന്നു.

Guy dragging his dog on the road.

Bike no. MH 20 ** 9436 .

Video shot on : Shivaji Highschool Road, Aurangabad.

CAN ANYONE HELP IN FINDING OUT THE NUMBER ?@peta @AbadCityPolice pic.twitter.com/4tw1AsqhVe

