ഓസ്ട്രേലിയന്‍ മുന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷെയ്ന്‍ വാട്സന്റെ 39-ാം ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. വലിയ മത്സരങ്ങളില്‍ എല്ലായ്‌പ്പോഴും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതിനാല്‍ തന്നെ ‘ മാന്‍ ഫോര്‍ ബിഗ് സ്റ്റേജ് ‘ എന്നാണ് വാട്‌സണെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. എക്കാലത്തെയും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റ്‌സ്മാന്മാരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന താരമാണ് വാട്‌സണ്‍ . സമ്മര്‍ദ ഘട്ടങ്ങളില്‍ ടീമിന് താങ്ങായി നിന്നിരുന്ന വിശ്വസ്തന്‍.

2009 ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫിയുടെ സെമി ഫൈനലിലും ഫൈനലിലും വാട്‌സണ്‍ സെഞ്ച്വറി നേടി, കൂടാതെ 2012 ടി 20 ലോകകപ്പിലെ മാന്‍ ഓഫ് ദി ടൂര്‍ണമെന്റും. 2006 ലെ ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി ഫൈനലില്‍ വലംകൈ സ്‌ഫോടനാത്മക ഓപ്പണറെ മാന്‍ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. 2008, 2013 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ മാന്‍ ഓഫ് ടൂര്‍ണമെന്റായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2018 ഐപിഎല്‍ ഫൈനലിലും വെടിക്കെട്ടോടെ സെഞ്ച്വറി നേടിയിരുന്നു.

കളിയുടെ എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റുകളിലും ഓസ്ട്രേലിയയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച വാട്‌സണ്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയായ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സിന്റെ പ്രധാന കളിക്കാരനാണ്. വലംകൈയ്യന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാനും വലംകൈയ്യന്‍ ഫാസ്റ്റ് മീഡിയം സ്വിംഗ് ബൗളറുമായ വാട്‌സണ്‍ 2002 ല്‍ തന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയര്‍ ആരംഭിച്ചു. 2016 ലാണ് വാട്‌സണ്‍ വിരമിക്കുന്നത്.

ടി 20, ഏകദിന, ടി 20 കളില്‍ വാട്‌സണ്‍ നിരവധി റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2011 മുതല്‍ 2015 വരെ തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഇതര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനായിരുന്നു വാട്‌സണ്‍.

ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സ് തന്റെ 39-ാം ജന്മദിനത്തില്‍ വാട്‌സണെ ആശംസിക്കുകയും ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, ‘വാട്ടോ മാന്‍, വാട്ടോ സ്പിരിറ്റ്. വാട്ടോ ലെജന്റ്. ജന്മദിനാശംസകള്‍ ഷെയ്ന്‍ റോബര്‍ട്ട് വാട്‌സണ്‍! എന്നാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിംഗ്‌സ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി 59 ടെസ്റ്റുകളും 190 ഏകദിനങ്ങളും 58 ടി 20 യും കളിച്ച വാട്സണ്‍ 10,950 അന്താരാഷ്ട്ര റണ്‍സും 291 അന്താരാഷ്ട്ര വിക്കറ്റുകളും നേടി. ഏകദിനത്തില്‍ 5000 റണ്‍സ് നേടാനും 150ല്‍ കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റുകള്‍ നേടിയ രണ്ടാമത്തെ കളിക്കാരന്‍. ജന്മദിനാശംസകള്‍ വാട്‌സണ്‍ എന്ന് ഐസിസിയും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

👕 59 Tests, 190 ODIs, 58 T20Is

🏏 10,950 international runs

☝️ 291 international wickets

🥈 Only the second 🇦🇺 player to score over 5000 runs and take 150+ wickets in ODIs

🏅 Top run-scorer in Men's T20 World Cups for Australia

