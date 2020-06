ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്: മാ​സ്ക് ധ​രി​ക്കാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രി​യാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യെ ത​ല്ലി​ച്ച​ത​ച്ചു മേ​ലു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍. ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ നെ​ല്ലൂ​ര്‍ ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഓ​ഫീ​സി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യെ​യാ​ണു ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മാ​നേ​ജ​ര്‍ ഇ​രു​ന്പു​ദ​ണ്ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു മ​ര്‍​ദി​ച്ച​ത്.

സഹപ്രവര്‍ത്തകയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചതോടെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ അനുസരിച്ച്‌ മാനേജര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ജൂണ്‍ 27ന് നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ടൂറിസം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴില്‍ വരുന്ന ഹോട്ടലിലാണ് സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ഈ ഹോട്ടലിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജറാണ് സഹപ്രവര്‍ത്തകയെ ക്രൂരമായി ര്‍ദ്ദിച്ചത്. സഹപ്രവര്‍ത്തകയെ ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നത്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നെല്ലൂര്‍സ്വദേശിനിയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ ജീവനക്കാരി.മാ​സ്ക് ധ​രി​ക്കാ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ല്‍ പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യ മാ​നേ​ജ​ര്‍ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രി​യാ​യ ക​രാ​ര്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യെ ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ര്‍​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.31 സെക്കന്‍ഡ് നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. സഹപ്രവര്‍ത്തകയെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജര്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുളളത്. തുടര്‍ന്ന് മുടിയില്‍ പിടിച്ച്‌ വലിച്ചിഴച്ച ശേഷം സ്ത്രീയെ ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് കൊണ്ട് തല്ലുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്.

#WATCH An employee of a hotel in Nellore under Andhra Pradesh Tourism Department beat up a woman colleague on 27th June following a verbal spat. Case registered against the man under relevant sections. pic.twitter.com/6u9HjlXvOR

— ANI (@ANI) June 30, 2020