നീണ്ട 21 വർഷം.., എ.എക്സ്.എന്‍ ചാനല്‍ ഇന്ത്യയിലെ സംപ്രേക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു

എ.എക്സ്.എന്‍ ചാനല്‍ ഇന്ത്യയിലെ സംപ്രേക്ഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു. 21 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ചാനൽ നിറുത്തുന്നത്. എ.എക്സ്.എന്‍, എ.എക്സ്.എന്‍ എച്ച്.‍ഡി ചാനലുകളാണ് സോണി പിക്ചേഴ്സ് നെറ്റ്‍വര്‍ക്ക് ഇന്ത്യ നിര്‍ത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതോടെ ചാനലിന്‍റെ ഇന്ത്യ, പാകിസ്താന്‍, ഭൂട്ടാന്‍, നേപ്പാള്‍, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിക്കും.

Starting today, AXN is going off air. It’s been an epic ride guys! May Reality, Entertainment and Drama always be with you. #OneLastRED #21YearsOfAXN pic.twitter.com/GGlzC0gWQJ

— AXN Live R.E.D. (@AXNIndia) July 1, 2020