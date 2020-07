ന്യൂഡല്‍ഹി : ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യ- ചൈന സംഘര്‍ഷത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വീണ്ടും വിമര്‍ശിച്ച്‌ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ലഡാക്കിലുള്ളവര്‍ പറയുന്നു, ചൈന നമ്മുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തു.

പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു, ആരും നമ്മുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തില്ല. ആരോ ഒരാള്‍ കള്ളം പറയുകയാണ്, തീര്‍ച്ച. – എന്നാണ് രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്. എന്നാൽ ലൈം ലൈറ്റിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള രാഹുലിന്റെ സ്ഥിരം അടവാണ് ഇത്തരം ട്വീറ്റുകൾ എന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം

Ladakhis say:

China took our land.

PM says:

Nobody took our land.

Obviously, someone is lying. pic.twitter.com/kWNQQhjlY7

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 3, 2020