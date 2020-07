കേരളത്തിലെ രണ്ടു വനിതാ സംവിധായകരുടെ സിനിമകൾ ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ

കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള രണ്ടു വനിതകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകൾ ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഗീത ജെ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘റൺ കല്യാണി’ മേളയുടെ ഉത്ഘാടന ചിത്രമാണ്.ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘മൂത്തോൻ’ സമാപന ചിത്രവും. ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സൃഷ്‌ടികൾ പ്രദർശനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

കൂടാതെ ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത മൂത്തൊൻ എന്ന സിനിമ അന്ത്രരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.വ്യത്യസ്താമായ പ്രേമയവും ആഖ്യാന ശൈലിയും കഥാപാത്രങ്ങളും കഥാതന്തുവും ആണ് ഗീതു പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് .നിവിൻ പോളി,റോഷൻ,ശശാങ്ക് അറോറ,ഷോപിത ധൂലിപാലാ തുടങ്ങിവരാണ് അഭിനേതാക്കൾ. ഗീത ജെ സംവിധാനം ചെയ്ത റൺ കല്യാണിയും കൊൽക്കത്ത ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഉൾപ്പടെ ഉള്ള ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ ശ്രദ്ധ നേടി.

ഇ രണ്ടു സിനിമകളെയും മേളയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വാർത്ത സ്ത്രീകളുടെ സിനിമ കൂട്ടായ്‌മയായ wcc തന്നെയാണ് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

