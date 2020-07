ന്യൂഡല്‍ഹി : തെരുവുനായകളെ സഹായിക്കാന്‍ എത്തിയ മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തകരെ നാട്ടുകാര്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചതായി പരാതി. ദില്ലിയിലെ റാണി ബാഗ് പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി തെരുവ് നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരണത്തിനായി എത്തിയപ്പോളായിരുന്നു ജനങ്ങള്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചത് എന്ന് ഡല്‍ഹി ആനിമല്‍ റെസ്‌ക്യൂ വര്‍ക്കര്‍ ആയിഷാ ക്രിസ്റ്റീന പറയുന്നു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ അക്രമികള്‍ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യമുയര്‍ന്നു. തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് കേസെടുത്തതായി അറിയിച്ചു.

ദില്ലിയിലെ ഋഷി നഗറില്‍ ഒരു ജനക്കൂട്ടം തന്നെയും തന്റെ നൈബര്‍ഹുഡ് വൂഫ് എന്ന സംഘടനയുടെ മൂന്ന് ടീമംഗങ്ങളെയും ആക്രമിച്ചുവെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപക അംഗമായ ആയിഷാ ക്രിസ്റ്റീന ബെന്‍ ആരോപിച്ചു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ബെന്‍ താനും സംഘവും നേരിട്ട ക്രൂരമര്‍ദനത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

Neighborhood Woof volunteers Ayesha & her team who have done so much for animals were beaten up yesterday. Ayesha stands bleeding at Police Station & they refuse to register an FIR. @DelhiPolice please take cognizance of this crime & register this FIR pic.twitter.com/jP0Lbc2A27

— Naima (@naimakg_) July 4, 2020