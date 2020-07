ഇൻഡോർ: കൈക്കൂലി നൽക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് 14 കാരന്‍ വഴിയോരത്ത് കച്ചവടത്തിനായി വെച്ച മുട്ടകള്‍ തട്ടിമറിച്ച് അധികൃതര്‍. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വില്‍പനകള്‍ക്ക് ചിലയിടങ്ങളില്‍ വിലക്കുമായി വന്ന അധികൃതരാണ് ഈ ദുഷ്പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്.

ഇൻഡോറിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ആരോ പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇട്ടതിനെത്തുടർന്ന് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. മുട്ട വില്‍ക്കാനനുവദിക്കാന്‍ 100 രൂപ അധികൃതര്‍ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ഇത് നല്‍കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് മുട്ടകള്‍ വെച്ച വണ്ടി കീഴ്‌മേല്‍ മറിച്ചിട്ടതെന്നും ബാലന്‍ വീഡിയോയില്‍ ആരോപിച്ചു.

Civic officials in Indore allegedly overturned egg cart of a small boy. The officials had warned that the egg cart would be seized if he did not leave the spot @ChouhanShivraj @OfficeOfKNath @INCIndia @INCMP @GargiRawat @RajputAditi @ndtvindia @ndtv pic.twitter.com/PnuqeLrbJh

