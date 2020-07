ന്യൂഡല്‍ഹി : ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശം ചൈന കൈക്കലാക്കിയെന്ന ആരോപണം വീണ്ടും ഉന്നയിച്ച് മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. രാജ്യവിരുദ്ധമായതിനാലാണ് ഈ സത്യം മറച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നത്.

The Chinese have occupied Indian land.

Hiding the truth and allowing them to take it is anti-national.

Bringing it to people’s attention is patriotic. pic.twitter.com/H37UZaFk1x

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 27, 2020