സുശാന്തിന്റെ മരണം ; ആത്മഹത്യ എന്നു പറയാന്‍ രണ്ട് കാരണങ്ങള്‍, കൊലപാതകമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാന്‍ 24 കാരണം ; തെളിവുകള്‍ നിരത്തി സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി

മുംബൈ : സിനിമാ ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ വിയോഗമായിരുന്നു സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണം. ആത്മഹത്യ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പല കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നതോടെ ആത്മഹത്യ എന്നത് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് വഴി മാറുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഇതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ഒരു കൊലപാതകം തന്നെ എന്നുറപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകള്‍ നിരത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി എം.പി സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി.

26 തെളിവുകള്‍ നിരത്തിയാണ് സ്വാമിയുടെ വാദം. സ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന 26 തെളിവുകളില്‍, 24 എണ്ണവും സുശാന്തിനെ മരണം കൊലപാതകം തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവയാണ്.ആത്മഹത്യ എന്നു പറയാന്‍ വെറും രണ്ട് തെളിവുകള്‍ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി വാദിക്കുന്നു. താരത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ശക്തമായ നിലപാടിലാണ് സ്വാമി. തെളിവുകളുടെ പട്ടിക അടങ്ങിയ രേഖ, സ്വാമി തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Why I think Sushanth Singh Rajput was murdered pic.twitter.com/GROSgMYYwE

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 30, 2020