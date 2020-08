ഇംഫാൽ : ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു, വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ മണിപ്പൂരിലെ ചുരചന്ദ്‌പൂരിൽ, ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 05:52ന് 3.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായത്.

An earthquake of magnitude 3.5 occurred in Churachandpur, Manipur at 05:52 am today: National Centre for Seismology (NCS)

