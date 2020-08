മുംബൈ : മഹാരാഷ്ട്രയിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലും ദിനം പ്രതി കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇന്ന് 7,760 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

300 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. 12,326 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 65.37 ശതമാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ്-19 രോഗമുക്തി നിരക്ക്.

7,760 #COVID19 cases, 12,326 discharged & 300 deaths reported in Maharashtra today. Total number of cases in the state is now at 4,57,956, including 1,42,151 active cases, 2,99,356 discharged & 16,142 deaths: State health Department pic.twitter.com/HfGadyTGSX

