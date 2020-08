ബെ​യ്റൂ​ട്ട്: ലെ​ബ​ന​നി​ലെ ബെ​യ്റൂ​ട്ടിലുണ്ടായ അതിശക്തമായ സ്ഫോ​ട​നത്തിൽ മരണം 73 ആ​യി, ലെ​ബ​നീ​സ് ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. 3,000ലേ​റെ​പ്പേ​ര്‍​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടുണ്ടെന്നും, മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇ​നി​യും ഉ​യ​ര്‍​ന്ന​ക്കു​മെ​ന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

What happened today was a traumatizing crisis that lead to many injuries and mortalities … Demolishing buildings and causing a lot of Devastation … Keep Lebanon and Lebanese people in your prayers eveyrone #Lebanon #Beirut #بيروت

