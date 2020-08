സമാനമായ പരിഹാസങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ; കനിമൊഴിയുടെ ഭാഷാ പക്ഷപാതിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരണവുമായി ചിദംബരം

രാജ്യത്ത് ഭാഷാ പക്ഷപാതം ആരോപിച്ച് മുന്‍ ധനമന്ത്രിയും രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ പി ചിദംബരം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. കേന്ദ്ര വ്യാവസായിക സുരക്ഷാ സേനയുടെ (സിഐഎസ്എഫ്) ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തന്നോട് ഭാഷാ പക്ഷപാതിത്വം കാണിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴിയുടെ പ്രതികരണത്തോട് പ്രതികരിക്കുകായിരുന്നു ചിദംബരം. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ട്വിറ്ററിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തനിക്കും ഇത്തരത്തില്‍ മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ടെലിഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തിനിടയിലും ചിലപ്പോള്‍ മുഖാമുഖം സംസാരിക്കുന്നതിലും ഞാന്‍ ഹിന്ദിയില്‍ സംസാരിക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധം പിടിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്നും സാധാരണ പൗരന്മാരില്‍ നിന്നും സമാനമായ പരിഹാസങ്ങള്‍ ഞാന്‍ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് – അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

I have experienced similar taunts from government officers and ordinary citizens who insisted that I speak in Hindi during telephone conversations and sometimes face to face

ഹിന്ദി അറിയാത്തതിന്റെ പേരില്‍ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തന്റെ ദേശീയതയെ ചോദ്യം ചെയ്തതായി എംപി കനിമൊഴി ഞായറാഴ്ചയാണ് ആരോപിച്ചത്. ട്വിറ്ററിലൂടെ ആയിരുന്നു ഡിഎംകെ എംപി ഇക്കാര്യം പുറത്തറയിച്ചത്.

‘ഇന്ന് വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഒരു സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എന്നോട് ചോദിച്ചു,’ ഞാന്‍ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണോ ‘എന്നോട് ഹിന്ദി അറിയാത്തതിനാല്‍ എന്നോട് തമിഴിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ സംസാരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍. ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കുമ്പോള്‍ ഹിന്ദി അറിയുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഞാന്‍ അറിയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. , ‘കനിമൊഴി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Today at the airport a CISF officer asked me if “I am an Indian” when I asked her to speak to me in tamil or English as I did not know Hindi. I would like to know from when being indian is equal to knowing Hindi.#hindiimposition

