ന്യൂ ഡൽഹി : 74-ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ചെ​ങ്കോ​ട്ട​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ല​ഡാ​ക്ക് അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ത്തി​ൽ ചൈ​ന​യെ പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. വെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്ക​ൽ ന​യ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നും എ​തി​ര്‍​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും, ല​ഡാ​ക്കി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ശ​ക്തി ലോ​കം ക​ണ്ടുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​വും വെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്ക​ൽ ന​യ​വും ഒ​രേ പോ​ലെ നേ​രി​ടും. അ​തി​ര്‍​ത്തി​യി​ലെ പ്ര​കോ​പ​ന​ത്തി​ന് അ​തേ നാ​ണ​യ​ത്തി​ല്‍ രാ​ജ്യം മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​രെ​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെന്നു പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ച ജ​വാ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ആ​ദ​രം അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അറിയിച്ചു. ജ​മ്മു കാ​ഷ്മീ​രി​ൽ മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

Today neighbour is not just the one with whom we share border but also those with whom our heart stays connected, where there is harmony in relations. I'm happy that in past some time India has further strengthened its relations with all countries in 'extended neighbourhood': PM pic.twitter.com/72mBVnGP2M

