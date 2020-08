ന്യൂ ഡൽഹി : 74ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നത്തിൽ കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​​ന്നവർ​ക്ക് ആ​ദ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്ക​വേ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​ത്. രാജ്യത്തിന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് മ​ഹ​നീ​യ സേവനമാണ്. നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യം കൊ​ണ്ട് കോ​വി​ഡി​നെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​മെ​ന്നും ഈ ​മ​ഹാ​മാ​രി​ക്കെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ടം വി​ജ​യി​ക്കു​ക ത​ന്നെ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. അതോടൊപ്പം വെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്ക​ൽ ന​യ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നും എ​തി​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി അ​തി​ർ​ത്തി ക​ട​ന്നു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​ത്മ​നി​ർ​ഭ​ർ ഭാ​ര​ത് എ​ന്ന​ത് 130 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന്ത്രാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

We're going through distinct times. I can't see young children in front of me today (at Red Fort). Corona has stopped everyone. In these times of COVID, Corona warriors have lived the mantra of 'Seva Parmo Dharma' and served the people of India. I express my gratitude to them: PM pic.twitter.com/X3HO2qu6n3

Amid #COVID19 pandemic 130 crore Indians took the resolve to be self-reliant and 'Aatmanirbhar Bharat' is on the mind of India. This dream is turning into a pledge. Aatmanirbhar Bharat has become a 'mantra' for the 130 cr Indians today: PM Modi on the 74th #IndependenceDay today pic.twitter.com/MlLKs69Eem

രാ​വി​ലെ 7.30നു തന്നെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ചെ​ങ്കോ​ട്ട​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. നിശ്ചയിച്ച സമയത്തു തന്നെ എത്തിയ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി രാ​ജ്ഘ​ട്ടി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വി​ന് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ശേ​ഷം സൈ​ന്യം ന​ൽ​കി​യ ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​വാ​ദ്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. മേ​ജ​ർ സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi unfurls the National Flag at the ramparts of the Red Fort on #IndependenceDay today.

The PM is being assisted by Major Shweta Pandey in unfurling the National Flag. pic.twitter.com/qXs19V1GUi

— ANI (@ANI) August 15, 2020