ന്യൂഡൽഹി : രാജ്യം 74ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനും ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേർന്ന് ചൈന. ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് അംബാസിഡർ സുൻ വെയ്ഡോം​ഗാണ് ചൈനയുടെ ഔദ്യോ​ഗിക ആശംസകൾ ഇന്ത്യയെ അറിയിച്ചത്.

Congratulations to the Indian government & people on #IndependenceDay2020. Wish #China & #India, two great nations with ancient civilization prosper together in peace and develop with closer partnership.

— Sun Weidong (@China_Amb_India) August 15, 2020