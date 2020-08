ചെെനീസ് നിലപാടുകളെ നേരിടാൻ മോദി സർക്കാർ ഭയപ്പെടുന്നു; ഇന്ത്യ-ചെെന അതിർത്തി സംഘർഷത്തിൽ വീണ്ടും രൂക്ഷവിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ-ചെെന അതിർത്തി സംഘർഷങ്ങളുടെ പേരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വീണ്ടും രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ട്വീറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതിർത്തിയിലെ ചെെനീസ് നിലപാടുകളെ നേരിടാൻ മോദി സർക്കാർ ഭയപ്പെടുന്നു. ചെെന പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻമാറാത്തത് ഇതിനുളള തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

GOI is scared to face up to Chinese intentions in Ladakh.

Evidence on the ground indicates that China is preparing and positioning itself.

PM’s personal lack of courage and the media’s silence will result in India paying a huge price.

