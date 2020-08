ദില്ലി: മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഭാരതീയ ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിലൊരാളുമായ അടല്‍ ബിഹാരി വാജ്പേയ് ഓര്‍മ്മയായിട്ട് ഇന്ന് രണ്ട് വര്‍ഷം. വാജ്പേയിയുടെ രണ്ടാം ചരമവാര്‍ഷിക ദിനാചരണത്തില്‍ ആദരാഞ്ജലികളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ചരമവാര്‍ഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വാജ്പേയിയുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചു.

” ഈ പുണ്യദിനത്തില്‍ പ്രിയപ്പെട്ട അടല്‍ ജിക്ക് ആദരാഞ്ജലികള്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച സേവനവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ഓര്‍ക്കും” – മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. വാജ്പേയിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തിണക്കിയ മൊണ്ടാഷ് ആണ് ഇതോടൊപ്പം മോദി പങ്കുവച്ചത്. വീഡിയോക്ക് ശബ്ദം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് മോദിയാണ്.

‘ ഈ രാജ്യം ഒരിക്കലും അടല്‍ ജിയുടെ ത്യാഗം മറക്കില്ല. രാജ്യം ആണവ ശക്തിയായി ഉയര്‍ന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്‍, പാര്‍ലമെന്റ് അംഗം, മന്ത്രി അല്ലെങ്കില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നീ നിലകളില്‍ അടല്‍ ജി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചു. അടല്‍ ജിയുടെ ജീവിതം പലകാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവിയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ സംസാരത്തേക്കള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശബ്ദതയ്ക്കാണ് കൂടുതല്‍ ശക്തിയെന്ന് മനസ്സിലാകും. പാര്‍ലമെന്റിലും അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ചുമാത്രമാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിശബ്ദതയില്‍ നിന്ന് പോലും ആളുകള്‍ക്ക് സന്ദേശം ലഭിക്കും ‘ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നത്.

Tributes to beloved Atal Ji on his Punya Tithi. India will always remember his outstanding service and efforts towards our nation’s progress. pic.twitter.com/ZF0H3vEPVd

— Narendra Modi (@narendramodi) August 16, 2020