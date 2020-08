കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെടാതെ മണിക്കൂറോളം മരച്ചില്ലയില്‍ പിടിച്ച് കിടന്ന നാൽപ്പത്തിമൂന്നുകാരന് രക്ഷകരായത് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന

ഛത്തീസ്ഗഡ് : അണക്കെട്ടിന് സമീപം ഒഴുക്കില്‍പ്പെടാതെ മരച്ചില്ലയില്‍ 12 മണിക്കൂറോളം പിടിച്ചു കിടന്നയാളെ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തതിനെ തുടർന്ന് മിക്ക ജലാശയങ്ങളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിരുന്നു. ഖുത്തഘട്ട് ഡാം കവിഞ്ഞൊഴുകി.

#WATCH Indian Air Force (IAF) chopper today rescued a man at Khutaghat Dam near Bilaspur in Chhattisgarh. Due to heavy flow in the dam, IAF was requested to carry out a rescue operation: Dipanshu Kabra, IG Bilaspur Range (Video source-Bilaspur Police) pic.twitter.com/IaGddp2gt6

