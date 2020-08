ദില്ലി : നടന്‍ സുശാന്ത് സിംഗ് രജ്പുതിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സിബിഐ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ ബോളിവുഡ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ക്യാമ്പയ്ന്‍ നടത്തിയ എസ്എസ്ആര്‍(സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുത്) വാരിയേഴ്‌സിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ അറിയിച്ച് നടന്‍ അക്ഷയ്കുമാറും കങ്കണ റണൗത്തും രംഗത്തെത്തി.

”സത്യം എപ്പോഴും വിജയിക്കട്ടെ,” എന്നായിരുന്നു നടന്‍ അക്ഷയ് കുമാര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

SC directs CBI to investigate Sushant Singh Rajput’s death. May the truth always prevail 🙏🏻 #Prayers

‘എസ്എസ്ആര്‍ യോദ്ധാക്കളെ” അഭിനന്ദിച്ച നടി കങ്കണ റണൗത്ത് ”കൂട്ടായ ബോധത്തിന്റെ ശക്തമായ ശക്തി” തനിക്ക് ആദ്യമായി അനുഭവപ്പെട്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞു,

Humanity wins, congratulations to each one of SSR warriors, first time I felt such strong force of collective consciousness, AMAZING 👏👏👏#CBITakesOver

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 19, 2020