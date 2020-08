ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോകമെമ്പാടും ജിമെയിലിന് വന്‍തോതില്‍ തകരാര്‍ സംഭവിച്ചു. ഇതോടെ അറ്റാച്ചുമെന്റുകളോ രേഖകളോ അയയ്ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് നിരവധി ഉപയോക്താക്കളാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. മറ്റുചിലര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. പുലര്‍ച്ചെ 1:16 ഇഡിറ്റി മുതല്‍ ഗൂഗിളിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഉപയോക്തൃ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി ജനപ്രിയ ഔട്ടേജ് ട്രാക്കിംഗ് പോര്‍ട്ടല്‍ ഡൗണ്‍ ഡിറ്റക്ടര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

User reports indicate Gmail is having problems since 12:36 AM EDT. https://t.co/EsWw2oLYjH RT if you're also having problems #Gmaildown — Downdetector (@downdetector) August 20, 2020

Users across the globe unable to access #Gmail since morning and Downdetector confirms the situation. Hopefully, it'll be back soon #gmaildown pic.twitter.com/DjlwLh6YFx — S Aadeetya (@aadee_ram) August 20, 2020

62 ശതമാനം ഉപയോക്താക്കളും ഇമെയിലുകള്‍ അയയ്ക്കാനോ സ്വീകരിക്കാനോ കഴിയാത്തതിനാല്‍ ജിമെയിലില്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതായി ഡൗണ്‍ ഡിറ്റക്ടര്‍ പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് ജിമെയില്‍ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പേജിലെ തടസ്സം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ‘ജിമെയിലിലെ ഒരു പ്രശ്‌നത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്’. എന്ന് ഗൂഗിള്‍ എഴുതി.

അതേസമയം, ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ജിമെയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനാല്‍ മൈക്രോബ്ലോഗിംഗ് സൈറ്റായ ട്വിറ്റര്‍ ചോദ്യങ്ങളാല്‍ നിറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെയും മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിലെയും ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് ജിമെയിലും മറ്റ് ഗൂഗിള്‍ സേവനങ്ങളും ആക്സസ് ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് പരാതിപ്പെട്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് പോയി. രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ജിമെയിലിന് ഇത്രയും വലിയ തകരാര്‍ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം ജൂലൈയിലും ജിമെയില്‍ സേവനങ്ങള്‍ മണിക്കൂറുകളോളം തടസപ്പെട്ടിരുന്നു.