ഇന്ത്യൻ വംശജരായ അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നരേന്ദ്ര മോദിയ്ക്കൊപ്പമുള്ള വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി ട്രംപ്

വാഷിംഗ്ടൺ : അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ വംശജരായ അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ നീക്കം നടത്തി ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ വീഡിയോയാണ് ട്രംപ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയ്ക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ താൻ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഹ്രസ്വ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ട്രംപ് പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമസ്തേ ട്രംപ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ വൻ ജനക്കൂട്ടത്തെയാണ് ഇരു നേതാക്കളും അന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. ട്രംപിനൊപ്പം ഭാര്യ മെലാനിയ, മകൾ ഇവാങ്ക, മരുമകൻ ജാരെഡ് കുഷ്‌നർ യു.എസിലെ മുതിർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

America enjoys a great relationship with India and our campaign enjoys great support from Indian Americans! 👍🏻🇺🇸 pic.twitter.com/bkjh6HODev

— Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) August 22, 2020