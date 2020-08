‘എന്റെ കൈ പിടിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു എന്നോടൊപ്പം വരൂ എന്ന്’ ; മദർ തെരേസയുടെ ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി : മദർ തെരേസയുടെ 110-ാം ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിൽ ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. 1991ൽ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ തന്റെ കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ‘എന്നോടൊപ്പം വരൂ’ എന്നു മദർ തെരേസ പറഞ്ഞതായി പ്രിയങ്ക അനുസ്മരിച്ചു.

Shortly after my father was killed #MotherTeresa came to see us. I had fever. She sat by my bedside, held my hand and said ‘Come and work with me’. I did so for many years, and owe her a great debt of gratitude for the abiding friendship of all the MC sisters..1/2 pic.twitter.com/sEk3mK2oqb

