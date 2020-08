ന്യൂ​ഡ​ല്‍​ഹി: കോ​ണ്‍​ഗ്ര​സി​ലെ നേ​തൃ​മാ​റ്റം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നേ​താ​ക്ക​ള്‍ ഒ​പ്പി​ട്ട ക​ത്തി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ക്കെതിരെ ശ​ശി ത​രൂ​ര്‍ എം​പി. നാല് ദിവസമായി താന്‍ മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സംവാദം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെന്നും, പാര്‍ട്ടി താത്പര്യത്തിനനുസരിച്ച്‌ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ കടമയെന്നും ത​രൂ​ര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

I’ve been silent for 4 days on recent events in @incIndia because once the CongressPresident says the issue is behind us, it is the duty of all of us to work together constructively in the interests of the Party. I urge all my colleagues to uphold this principle & end the debate.

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 27, 2020