ദില്ലി: മുന്‍ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖര്‍ജിയുടെ വിയോഗത്തില്‍ അനുശോചനമറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയും. പ്രണബ് മുഖര്‍ജി രാജ്യത്തിന്റെ വികസന പാതയില്‍ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും സംയോജിപ്പിച്ച് ഭാരത് രത്ന അവാര്‍ഡ് നേടിയ മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവെന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാം നാഥ് കോവിന്ദ് പറഞ്ഞു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രണബ് മുഖര്‍ജിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

‘മുന്‍ രാഷ്ട്രപതി ശ്രീ പ്രണബ് മുഖര്‍ജി ഇല്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ സങ്കടമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണം ഒരു യുഗം കടന്നുപോകുകയാണ്. പൊതുജീവിതത്തിലെ ഒരു മഹത്തായ അദ്ദേഹം ഒരു മുനിയുടെ മനോഭാവത്തോടെ മാതൃഭൂമിയെ സേവിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല പുത്രന്മാരില്‍ ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെട്ടതില്‍ രാജ്യം വിലപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും അനുശോചനം.’ പ്രസിഡന്റ് കോവിന്ദ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Sad to hear that former President Shri Pranab Mukherjee is no more. His demise is passing of an era. A colossus in public life, he served Mother India with the spirit of a sage. The nation mourns losing one of its worthiest sons. Condolences to his family, friends & all citizens. — President of India (@rashtrapatibhvn) August 31, 2020

പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും സംയോജിപ്പിച്ച് ഭാരത് രത്ന ശ്രീ മുഖര്‍ജി. 5 ദശാബ്ദക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന വിശിഷ്ടമായ പൊതുജീവിതത്തില്‍, അദ്ദേഹം വഹിച്ച ഉന്നത പദവികള്‍ കണക്കിലെടുക്കാതെ അദ്ദേഹം നിലത്തു വേരൂന്നി. രാഷ്ട്രീയ സ്പെക്ട്രത്തില്‍ ഉടനീളമുള്ള ആളുകളോട് അദ്ദേഹം പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു, ”അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Endowed with perspicacity and wisdom, Bharat Ratna Shri Mukherjee combined tradition and modernity. In his 5 decade long illustrious public life, he remained rooted to the ground irrespective of the exalted offices he held. He endeared himself to people across political spectrum — President of India (@rashtrapatibhvn) August 31, 2020

മുഖര്‍ജിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഔദ്യോഗിക പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ ദിനം അനുസ്മരിച്ചു.

2014 ല്‍ ഞാന്‍ ദില്ലിയില്‍ പുതിയവനായിരുന്നു. ഒന്നാം ദിവസം മുതല്‍ ശ്രീ പ്രണബ് മുഖര്‍ജിയുടെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശവും പിന്തുണയും അനുഗ്രഹവും ലഭിക്കാന്‍ ഞാന്‍ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹവുമായുള്ള എന്റെ ഇടപെടലുകള്‍ ഞാന്‍ എല്ലായ്‌പ്പോഴും വിലമതിക്കും. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും ആരാധകര്‍ക്കും പിന്തുണക്കാര്‍ക്കും അനുശോചനം. ഓം ശാന്തി, ”അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

I was new to Delhi in 2014. From Day 1, I was blessed to have the guidance, support and blessings of Shri Pranab Mukherjee. I will always cherish my interactions with him. Condolences to his family, friends, admirers and supporters across India. Om Shanti. pic.twitter.com/cz9eqd4sDZ — Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2020

During his political career that spanned decades, Shri Pranab Mukherjee made long-lasting contributions in key economic and strategic ministries. He was an outstanding Parliamentarian, always well-prepared, extremely articulate as well as witty. — Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2020

കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് പരീക്ഷിച്ച പ്രണബ് മുഖര്‍ജി ഈ മാസം ആദ്യം മസ്തിഷ്‌ക ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം കോമയിലായിരുന്നു. 84 വയസായിരുന്നു. മകന്‍ അഭിജിത് മുഖര്‍ജിയാണ് വിവരങ്ങള്‍ അറിയിച്ചത്. രാഷ്ട്രപതിയാകുന്നതിനു മുന്നെ നിരവധി സര്‍ക്കാരുകളില്‍ ധനകാര്യ, പ്രതിരോധ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു പ്രണബ് മുഖര്‍ജി. ചികിത്സയ്ക്കായി ആര്‍മി ഹോസ്പിറ്റല്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ആശുപത്രിയില്‍ വച്ച് തലച്ചോറിലെ രക്തം കട്ടപിടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാകുകയും തുടര്‍ന്ന് കോമയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ആര്‍ ആര്‍ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പരിശ്രമം, ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ആളുകളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍, ദുവാസ്, പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ എന്നിവയാല്‍ പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് എന്റെ പിതാവ് പ്രണബ് മുഖര്‍ജി അന്തരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു, ”അഭിജിത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഇന്ന് രാവിലെ ദില്ലിയിലെ ആര്‍മി ആശുപത്രിയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില കുറയുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധയെത്തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം ഡീപ്പ് കോമയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.