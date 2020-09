ന്യൂ​യോ​ര്‍​ക്ക്: യു​എ​സ് ഓ​പ്പ​ണ്‍ ടെന്നീസിൽ ചരിത്ര ജയവുമായി ഇന്ത്യൻ താരം സുമിത് നാഗൽ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ല്‍ പ്രവേശിച്ചു. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ബ്രാ​ഡ്‌ലി ക്ലാ​നി​നെ നാ​ല് സെ​റ്റ് നീ​ണ്ട പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ തോൽപ്പിച്ചാണ് മുന്നേറിയത്. ആ​ദ്യ ര​ണ്ടു സെ​റ്റി​ലും മികച്ച പ്രകടനം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത സു​മി​ത്തി​നെ മൂ​ന്നാം സെ​റ്റി​ല്‍ ക്ലാ​ന്‍ സ​മ്മ​ര്‍​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കിയെങ്കിലും നാ​ലാം സെ​റ്റി​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​യി തി​രി​ച്ച​ടിച്ച് അ​നാ​യാ​സം സെ​റ്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്കോ​ര്‍: 61, 63, 36, 61. ഓ​സ്ട്രി​യ​യു​ടെ ഡോ​മി​നി​ക് തീ​മാ​ണ് ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ല്‍ സുമിത്തി​ന്‍റെ എ​തി​രാ​ളി.

Sumit Nagal is the first Indian man to win a match at the #USOpen in 7 years.

He's onto the second round after defeating Klahn 6-1, 6-3, 3-6, 6-1.@nagalsumit I #USOpen pic.twitter.com/h30hVPeaWu

