ചെ​ന്നൈ: സ്‌ഫോടനത്തിൽ ഏഴുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ല്‍ ക​ട​ലൂ​രി​ലെ കാ​ട്ടു​മ​ന്നാ​ര്‍​ക്കോ​വി​ലി​ല്‍ പ​ട​ക്ക​നി​ര്‍​മാ​ണ ശാ​ല​യി​ലാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. മ​രി​ച്ച​വ​ർ എ​ല്ലാ​വ​രും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ്.

Tamil Nadu: Death toll rises to seven in Cuddalore fire incident, says SP M Sree Abhinav https://t.co/lGY1REwZpl pic.twitter.com/WBgOOJVbbt

— ANI (@ANI) September 4, 2020