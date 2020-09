ദില്ലി: ഇന്ത്യയില്‍ അധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും അധ്യാപകരുടെ സംഭാവനകളെ ആദരിക്കുകയും അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും കഠിനാധ്വാനികളായ അധ്യാപകരോട് നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ക്ക് നമ്മള്‍ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. അധ്യാപക ദിനത്തില്‍, അധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് നമ്മള്‍ നന്ദിയര്‍പ്പിക്കുന്നു. മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

We remain grateful to the hardworking teachers for their contributions towards shaping minds and building our nation. On Teachers Day, we express gratitude to our teachers for their remarkable efforts. We pay tributes to Dr. S. Radhakrishnan on his Jayanti. #OurTeachersOurHeroes

മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സര്‍വേപള്ളി രാധാകൃഷ്ണന് ജന്മദിനത്തില്‍ ഷാ ആശംസയര്‍പ്പിച്ചു: ‘ഒരു പ്രമുഖ ചിന്തകനും വിവേകശൂന്യനുമായ പണ്ഡിതനും മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമായ ഡോ. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആത്മാക്കളെ നിസ്വാര്‍ത്ഥമായി നയിക്കുന്നതിലൂടെ രാഷ്ട്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ സമാനതകളില്ലാത്ത പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Tributes to an iconic thinker and erudite scholar, former President Dr. Sarvepalli Radhakrishnan on his Jayanti.

On #TeachersDay, Greetings to the entire teaching fraternity who has been playing an unparalleled role in shaping the nation by selflessly guiding millions of souls. pic.twitter.com/yPIEkT96dQ

