പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടന്‍ സ്വകാര്യ ഗസ്റ്റ്ഹൗസില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയില്‍ ; ഞെട്ടലില്‍ സിനിമാ ലോകം

പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടന്‍ ആസിഫ് ബസ്ര ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയില്‍. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ ധര്‍മശാലയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ഗസ്റ്റ്ഹൗസില്‍ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. 53 വയസായിരുന്നു. ഫോറന്‍സിക് സംഘം സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യം പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എസ്എസ്പി കാംഗ്ര വിമുക്ത് രഞ്ജന്‍ എഎല്‍ഐയോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Film actor Asif Basra was found hanging in a private complex in Dharamshala. Forensic team is at the spot and police is investigating the matter: SSP Kangra Vimukt Ranjan. #HimachalPradesh (Picture credit: Asif Basra's website) pic.twitter.com/nxpWNLi8VU — ANI (@ANI) November 12, 2020

ആസിഫ് ബാത്രയുടെ മരണവാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ഇപ്പോള്‍ സിനിമാ ലോകം. സംഭവത്തില്‍ ആദ്യം ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് ചലച്ചിത്ര നിര്‍മ്മാതാവ് ഹന്‍സല്‍ മേത്ത. ‘ആസിഫ് ബസ്ര! ഇത് സത്യമാകില്ല … ഇത് വളരെ സങ്കടകരമാണ്.’ അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Asif Basra! Can't be true… This is just very, very sad. — Hansal Mehta (@mehtahansal) November 12, 2020

ലോക്ക്ഡൗണിന് തൊട്ടുമുമ്പ് താന്‍ ആസിഫിനൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ള മനോജ് ബാജ്പേയിയും ഞെട്ടലിലാണ്. ‘എന്ത്? ഇത് വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലോക്ക്ഡൗണിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ചതേയൊള്ളൂ ! എന്റെ ദൈവമേ !’ അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

What? This is too shocking!! Shot with him just before Lockdown!!! Oh My God!!! https://t.co/alfYTGxChH — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) November 12, 2020

അമരാവതിയില്‍ ജനിച്ച ആസിഫ് 1989 ലാണ് മുംബൈയിലേക്ക് താമസം മാറിയത്. ബിഎസ്സി (ഫിസിക്സ്) ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആസിഫ്. നാടക കലാകാരനായി ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. ബോളിവുഡില്‍ 2004 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ’ മുതല്‍ 2007 ലെ ഹിറ്റ് ‘ജബ് വി മെറ്റ്’ വരെ നിരവധി ഹിറ്റുകളില്‍ ആസിഫ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുശാന്ത് സിംഗ് രജപുത് നായകനായ ‘കൈ പോ ചെ’ എന്ന ചിത്രത്തിലും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിച്ചു. ബോളിവുഡില്‍ അവസാനമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് 2019 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ദ താഷ്‌കന്റ് ഫയലുകള്‍’ ആയിരുന്നു, അതില്‍ ശ്വേത ബസു പ്രസാദ്, നസറുദ്ദീന്‍ ഷാ, മിഥുന്‍ ചക്രവര്‍ത്തി എന്നിവരുമായി ഫ്രെയിം പങ്കിട്ടു. മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായ ബിഗ് ബ്രദറിലൂടെ മലയാളത്തിലും ആസിഫ് ബസ്ര അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട കരിയറില്‍, ‘വണ്‍സ് അപ്പോണ്‍ എ ടൈം ഇന്‍ മുംബൈ’യില്‍ എമ്രാന്‍ ഹാഷ്മിയുടെ പിതാവായി ആസിഫ് അഭിനയിച്ചു, അതില്‍ അജയ് ദേവ്ഗാന്‍, എമ്രാന്‍ ഹാഷ്മി, കങ്കണ റണാവത്, പ്രാച്ചി ദേശായി, രണ്‍ദീപ് ഹൂഡ എന്നിവരും അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ഹൃത്വിക് റോഷനും പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും കങ്കണ റണാവതും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ ‘ക്രിഷ് 3’ യിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയ്ഫ് അലി ഖാന്റെ ‘കലാകണ്ടി’, റാണി മുഖര്‍ജി അഭിനയിച്ച ‘ഹിച്ച്കി’ എന്നിവയിലും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു. ദേശീയ അവാര്‍ഡ് നേടിയ ഗുജറാത്തി ചിത്രമായ ‘റോംഗ് സൈഡ് രാജു’ (2016) വിലും ആസിഫ് ബസ്ര ഒരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.